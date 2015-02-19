Під час виходу із Дебальцевого загинули 13 військових, 157 - поранені

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил.

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"На жаль, під час передислокації в результаті шквального вогню російської артилерії ми втратили 13 військовослужбовців, 157 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Переважна більшість наших солдатів направлені у військові лікувальні заклади, де в даний час отримують кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що, покидаючи Дебальцеве, українські військові затримали кілька десятків бойовиків, які в даний час дають показання стосовно протизаконної діяльності у складі терористичних формувань.