Характер поранень на Донбасі свідчить, що терористи випробовують нове озброєння - Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

За його словами, про це свідчить характер поранень, який не знайомий практикуючим хірургам.

"Я був у Дніпропетровську, і мені там дали інформацію. Виходячи з мого сумного досвіду у 2008 році в Грузії, коли там використовували таку зброю, що ніхто не міг зрозуміти, що це таке. Таке ж відбувається і сьогодні в Україні. На людях випробовують нове озброєння. На жаль, це не вперше", - зазначив міністр.

Читайте такожПід час виходу із Дебальцевого загинули 13 військових, 157 - поранені

"Російські терористи і російські війська щораз користуються новими й новими напрацюваннями. Стандартне навчання хірургів для лікування людей з кульовими пораненнями зараз неактуальне - поранення абсолютно інші. В основному, це поранення від вибухів, після роздроблення кісток, більше відновлювальної хірургії. В Ізраїлі є такий досвід.

Ми плануємо організувати курси для українських хірургів за участю ізраїльських медиків, щоб реагувати на сучасні воєнні дії. Дії ворога, який напав на Україну, неможливо передбачити. Немає гарантій, що ті озброєння, які заборонені в усьому світі, що вони не використовуються на Донбасі. А отже, дуже мало людей знають, як лікувати травми, завдані такою зброєю. Касетні бомби та інша подібна зброя, яка там використовується, заборонене озброєння", - сказав Квіташвілі.

Також він спростував чутки з приводу загальної мобілізації лікарів в Україні.

"Мобілізувати всіх, хто працює в медицині, не можна, неможливо, і ніхто цього робити не буде. Потрібно перебудовувати доктрину, коли лікарі навчені, виходячи з того, як ведеться сучасна війна. Навички лікарів, зокрема і хірургів, застарілі, тому що вони не працювали раніше з таким контингентом пацієнтів", - зазначив Квіташвілі.

Крім того, міністр висловив переконання, що відкриття в медичних вишах військових кафедр недоцільно. За словами Квіташвілі, хірург повинен знати, як оперувати пораненого у воєнних умовах, а не розбирати автомат Калашникова за 30 секунд.

Нагадаємо, на початку лютого ОБСЄ підтвердила обстріл Луганська касетними боєприпасами.