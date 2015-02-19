Полонений бойовик зізнався, скільки грошей отримував у військах "ДНР" (відео)

Полк "Азов" виклав в інтернет відео допиту командира танка бойовиків, який потрапив у полон на півдні Донецької області в районі Широкіно.

Полонений танкіст "ДНР" розповів, що потрапив в "ополчення", коли його без документів затримали на одному з блокпостів, передає LB.ua.

Після цього він вирішив приєднатися до них, щоб воювати "проти укропів" із Західної України. У ході допиту він назвав суми, які він отримував в якості грошового забезпечення, і розповів, на що він їх витрачав.

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"Серпень - 5000 гривень, жовтень місяць - 1000 доларів, грудень місяць - 100 доларів і 1200 гривень. Купив фотоапарат, купив годинник, пічку-буржуйку в бліндаж і 400 доларів віддав на загальне проживання. Купив ще бензопилу на ці гроші", - заявив він.

Танкіст також розповів, що проходив двотижневі навчання в Росії біля Таганрога, інструкторами були російські ФСБшники. Там же він отримав танк.