Бойовики проводять так звану "зачистку" Дебальцевого - Тимчук

Бойовики проводять так звану «зачистку» Дебальцевого і прилеглих околиць.

Як повідомляє в Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, упродовж вчорашнього дня в районі Дебальцевого противник намагався перешкодити виходу розрізнених і залишкових груп українських підрозділів зі складу Дебальцевського угрупування, проводячи так звану «зачистку».

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На ділянці Калинівка – Логвинове – Нижнє Лозове у напрямку до Луганського і Світлодарського періодично фіксувалися перестрілки. Бойовики і російські військовослужбовці намагалися виставляти заслони і вели безладний вогонь по основних транспортних шляхах на цій ділянці.