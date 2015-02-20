Бойовики проводять так звану "зачистку" Дебальцевого - Тимчук

09:10, 20 лютого 2015
Війна
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Бойовики та російські військовослужбовці намагалися виставляти заслони та вели безладний вогонь.

REUTERS

Бойовики проводять так звану «зачистку» Дебальцевого і прилеглих околиць.

Як повідомляє в Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, упродовж вчорашнього дня в районі Дебальцевого противник намагався перешкодити виходу розрізнених і залишкових груп українських підрозділів зі складу Дебальцевського угрупування, проводячи так звану «зачистку».

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На ділянці Калинівка – Логвинове – Нижнє Лозове у напрямку до Луганського і Світлодарського періодично фіксувалися перестрілки. Бойовики і російські військовослужбовці намагалися виставляти заслони і вели безладний вогонь по основних транспортних шляхах на цій ділянці.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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