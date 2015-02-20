Під Дебальцевим помічено добре екіпіровані та замасковані під "армію Новоросії" підрозділи РФ

Група «Інформаційний опір» фіксує наявність у районі Дебальцевого добре екіпірованих і замаскованих під «армію Новоросії» російських підрозділів.

Як повідомляє у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, на південь і на схід від Дебальцевого помічено підрозділи Збройних сил РФ, вони «добре екіпіровані, озброєні і споряджені (замасковані під «армію Новоросії»). Зокрема, зафіксовано три батальйонні тактичні групи (БТГ) російських військ і дві артилерійські групи, що підтримують їх, (всього 35 танків, 68 ББМ, до 50 гармат стволової артилерії і 24 установки РСЗВ)».

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Ці групи взяли безпосередню участь у боях за Дебальцеве у взаємодії з бандформуваннями «ДНР» і «ЛНР». Командні структури, які керують «Дебальцевською операцією» (включаючи пункт керування артилерійським вогнем), також укомплектовані кадровими офіцерами РФ. У ході «операції», як і на даний момент, перед підрозділами збройних сил РФ діяли бандформування з місцевих бойовиків (на даний час займають позиції в самому місті і в північному напрямку), набагато гірше озброєні і екіпіровані.

Також зафіксовано перегрупування основних ударних тактичних груп противника вглиб окупованої території Донбасу.

У район Горлівки і Єнакієвого з району Дебальцевого перекидаються залишки тактичної групи зі складу «Горлівського гарнізону» терористів, яка брала участь у боях за Вуглегірськ (11 танків, 8 ББМ, 2 батареї – одна мінометна, друга протитанкова, 4 ПТРК і 4 протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»).

Зафіксовано пересування декількох мобільних груп «ЛНР» (в основному залишки так званих «козачих» формувань і місцевих бойовиків) автотранспортом у район Первомайська (до 250 осіб з кількома 120-міліметровими мінометами і 4 танками).