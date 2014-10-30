Москва намагається створити на Донбасі "єдину армію Новоросії", ватажки не бажають підкорятися
08:30, 30 жовтня 2014Суспільство
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Окремі бандформування на окупованих бойовиками територіях отримують статус "рот" і "батальйонів".
REUTERS
У терористичних організаціях "ДНР" і "ЛНР" здійснюються спроби реалізації плану Москви зі створення єдиної "Армії Новоросії".
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Окремі бандформування отримують статус "рот" і "батальйонів". Однак процес організації єдиної системи управління зіткнувся з яскраво вираженим небажанням ватажків терористичних груп підкорятися єдиному командуванню", - зазначає експерт.
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