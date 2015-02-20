У полон бойовиків під Дебальцевим потрапили 110 військових - Генштаб

У полон бойовиків в районі Дебальцевого потрапили 110 військовослужбовців, невідомою є доля 31 військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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«Станом на 12-ту годину сьогоднішнього дня у полоні бойовиків перебувають 110 українських військовослужбовців. Зі зниклих 82 військовослужбовців нині встановлена доля 51, тобто доля 31 військовослужбовця на сьогодні невідома. Але тривають роботи з пошуку і встановлення їхнього місцезнаходження», - сказав Селезньов.