У боях за Дебальцеве було вбито більше 20 бійців "Кривбасу"

У боях за Дебальцеве загинув 21 боєць 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас", 10 зникли безвісти.

Про це повідомив командир батальйону Микола Колесник на своїй сторінці у Facebook.

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"Втрати 40-го батальйону під Дебальцевим. 21 загиблий, 10 зниклих безвісти", - написав він.

Також він зазначив, що 97 бійців батальйону потрапили у полон.