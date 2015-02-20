У боях за Дебальцеве було вбито більше 20 бійців "Кривбасу"
14:07, 20 лютого 2015Війна
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97 бійців батальйону потрапили у полон.
REUTERS
У боях за Дебальцеве загинув 21 боєць 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас", 10 зникли безвісти.
Про це повідомив командир батальйону Микола Колесник на своїй сторінці у Facebook.
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"Втрати 40-го батальйону під Дебальцевим. 21 загиблий, 10 зниклих безвісти", - написав він.
Також він зазначив, що 97 бійців батальйону потрапили у полон.
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