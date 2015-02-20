Російські ЗМІ визнали, що в захопленні Дебальцевого брали участь професійні військові РФ

Про це російський журналіст Ілля Барабанов пише у своєму репортажі для Коммерсанта.

Так, він згадує чотирьох російських військових, що служили за контрактом в одній з окремих мотострілкових бригад.

"Але два-три тижні тому все змінилося, і ось уже двоє товаришів по службі без відзнак обіймаються на одній із площ Горлівки, інший у тій самій соціальній мережі розміщує фотографію, де троє молодих хлопців сидять на броні десь на дорозі на Дебальцеве. Третій - кадр із застряглим в окопі деенерівським танком - головною визначною пам'яткою на в'їзді у зруйнований Вуглегірськ", - продовжує російських журналіст їхню історію.

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Також Барабанов розповідає, що на війну "товариші по службі" потрапили вже після 20 січня, коли на Донбасі відновилися активні бойові дії, написавши перед цим рапорти про звільнення.

"Тут вони ніби як у безстроковому відрядженні. Командири були не проти, навпаки, прагнення вони вітали, розповівши, чому саме зараз і саме в ці місця треба поїхати батьківщину захищати", – пояснює особливості статусу російських військових журналіст.

"Ішли вони в Донбас не підрозділом, а групами по три людини - екіпаж бойової машини. ... На місці їх також розподілили у різні вже сформовані підрозділи армії ДНР", - пояснив він схему, за якою російські військові потрапляють на територію, контрольовану бойовиками та до їхньої "армії".

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Таким чином, стверджує журналіст бойові дії ведуть "ті, хто дійсно вміє воювати", а вже потім "на зайнятий ними населений пункт, комендатури і на блокпости зустрічати журналістів заступають уже місцеві ополченці, що охоче розповідають про своє шахтарське минуле", – сказано в репортажі.

Так, перед штурмом Дебальцевого, "щоб зайвий раз не світити" "бурятів" чи "донбаських індіанців", як називають бойовики російських військових, журналістів не пускали у Вуглегірськ, звідки почався наступ. Потім, за словами Барабанова, коли Дебальцеве остаточно "зачистять" і на блокпостах знову виставлять бойовиків "ДНР", журналістів знову пускатимуть.

Також Барабанов розповів, що російських солдатів не лише відпускають воювати в Україну, а й активно агітують. Він припускає, що у випадку подальшого наступу терористів "у військових частинах по всій великій країні знову активізуються «політруки» із розповідями про те, як важливо допомогти волелюбному Донбасу від агресії Заходу. Ніякого примусу - лише добровольці", - пише Барабанов.

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Він наводить також розмову із російським військовим, який повідомляє, що їхнє керівництво відразу заявило їм, що вони вирушать на війну в Україну.

"Відразу сказали. Сам бачиш, що ці тварюки роблять, всі сюди просилися. Я в армії служу не для того, щоб вчитися шити і копати", - цитує він солдата, який також додає, що керівництво їм каже, що таким чином вони зможуть зупинити війну.

"Автору відомі повні імена та прізвища всіх героїв тексту, але редакція не вважає правильним поки що їх публікувати", зазначає Ілля Барабанов в кінці свого репортажу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дебальцевому помітили діючого заступника командувача Сухопутних військ РФ.