В Дебальцевому помітили діючого заступника командувача Сухопутних військ РФ

Російські ЗМІ та журналісти бойовиків зняли на відео найманців в районі Дебальцевого, повідомляє ТСН.

Серед них на камери "засвітився" і російський генерал-лейтенант Лєнцов.

Натомість на відео інтернет-ресурсу бойовиків він підписаний як "командир підрозділу народної міліції ЛНР".

На відео Лєнцов розповідає російським журналістам, що українські військові нібито здаються у полон бойовикам через те, що потрапили в оточення. Причому, на військовій формі Лєнцова немає ніяких шевронів російської армії, він вдягнений у звичайний камуфляж та шапку-вушанку, які і інші бойовики.

На відео Лєнцов зявляється з 10 хвилини.

Варто зазначити, що 31 липня 2013 року Олександр Лєнцов був призначений заступником головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ. До свого призначення він був заступником командувача Повітряно-десантними військами Росії.

У свою чергу, українські ЗМІ повідомляють, що на Донбас Лєнцов прибув ще 26 вересня минулого року. Він нібито мав забезпечити реалізацію Мінських домовленостей.

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Лєнцов народився 20 грудня 1956 у селищі Холмське Абінського району Краснодарського краю. У 1974 році вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного училища. Після його закінчення проходив службу на посадах від командира розвідувального взводу до командира парашутно-десантного батальйону. Після закінчення у 1989 році Військової академії імені Фрунзе проходив службу у Повітряно-десантних військах на посадах начальника штабу полку, командира полку, заступника і командира дивізії.

У 2008 році закінчив вищі академічні курси при Військовій академії Генштабу Збройних Сил РФ. З 2009 року - заступник командувача Повітряно-десантними військами. Учасник бойових дій, нагороджений багатьма орденами і медалями. Одружений, виховав сина.

Як повідомлялося раніше, у штабі АТО заявляли, що у Дебальцевому триває бойова операція, противник нищить інфраструктуру.