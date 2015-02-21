Військові збили ворожий безпілотник, який шпигував у районі Первомайська

На Донеччині військовослужбовці збили ворожий безпілотник, який шпигував в районі Первомайська.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Протягом дня та вночі, вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника. На Донеччині, в районі Первомайська силами ППО такий літальний апарат був збитий», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується, що «вчорашній день та ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил Антитерористичної операції характеризується суттєвим збільшенням розвідувальних дій противника».