Військові збили ворожий безпілотник, який шпигував у районі Первомайська
10:23, 21 лютого 2015Війна
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Протягом дня та вночі, вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника
15 раз наші війська фіксували безпілотники противника / Фото прес-служба Міноборони
На Донеччині військовослужбовці збили ворожий безпілотник, який шпигував в районі Первомайська.
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
«Протягом дня та вночі, вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника. На Донеччині, в районі Первомайська силами ППО такий літальний апарат був збитий», - говориться в повідомленні.
При цьому наголошується, що «вчорашній день та ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил Антитерористичної операції характеризується суттєвим збільшенням розвідувальних дій противника».
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