Прес-центр АТО: бойовики суттєво активізували розвідку

Вчорашній день та ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил антитерористичної операції характеризується суттєвим збільшенням розвідувальних дій противника, повідомляє прес-центр АТО.

«Протягом дня та вночі, вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника. На Донеччині, в районі Первомайська силами ППО такий літальний апарат був збитий. На Маріупольському напрямку, поблизу селища Широкіне, з 3 і до 4 години ночі, противник штурмовими діями намагався провести «розвідку боєм» наших позицій»,- йдеться у повідомленні.

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Водночас, за ніч, кількість обстрілів позицій сил АТО дещо зменшилась. Бойовики й надалі продовжують застосовувати реактивні системи залпового вогню та артилерію.

«Зокрема, з «Градів» були обстріляні селища Водяне та Степне, з артилерії і мінометів – Широкіно, Піски, Авдіївка та двічі Водяне», - зазначають у прес-центрі АТО.

Загалом, за ніч бойовики 10 разів завдавали вогневих ударів по позиціях українських військ та мирним населеним пунктам.