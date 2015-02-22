Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, ще троє поранені - Лисенко
13:21, 22 лютого 2015Війна
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Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще троє були поранені.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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"За останню добу загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення", - наголосив Лисенко.
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