Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, ще троє поранені - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"За останню добу загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення", - наголосив Лисенко.