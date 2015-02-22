Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, ще троє поранені - Лисенко

13:21, 22 лютого 2015
Війна
178 0

Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще троє були поранені.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожПід Дебальцевим помічено добре екіпіровані та замасковані під "армію Новоросії" підрозділи РФ

"За останню добу загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення", - наголосив Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter