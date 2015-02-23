Бойовики заявляють про відведення техніки і дотримання режиму тиші

"Ми відводимо",- сказав Дейнего РИА Новости по телефону.

Він не став коментувати заяву Анатолія Стельмаха, який сказав, що сили АТО будуть відводити техніку тільки після повного припинення вогню.

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Зі свого боку Дейнего заявив, що режим припинення вогню в Донбасі дотримується.

"Практично тиша, порушень практично немає, зрідка лунають постріли зі стрілецької зброї і поодинокі мінометні залпи",- сказав Дейнего.

Як повідомляв УНІАН, на південь від Донецька в смузі Степове-Гранітне, в районі Докучаєвська, Ясинуватої, Іловайська і на Алчевсько-Стахановському напрямку бойовики продовжують ущільнювати бойові порядки і перекидати підкріплення.