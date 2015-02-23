Бойовики накопичують важке озброєння і боєприпаси відразу на декількох ділянках зони АТО

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук на Facebook.

«За останні 2 доби зафіксовано прибуття в район смуги Степове-Гранітне 3-х великих конвоїв постачання - всього до 40 вантажних автомобілів, а також 24 одиниці бойової техніки (включаючи 8 од. САУ 2С1 «Гвоздика» і 2С3 «Акація» у складі двох вогневих підрозділів, 5 танків, 7 ББМ, а також спеціальні машини, включаючи командно-штабні машини (КШМ), а також рухомий пункт розвідки і керування підрозділів ППО тактичної ланки)», - пише Тимчук.

За його інформацією, зміцнюються позиції артгрупи в районі н. п. Докучаєвськ. В районі н. п. Ясинувата відзначається зосередження тактичної групи російсько-терористичних військ, що має у своєму складі як мінімум 30 одиниць бойової броньованої техніки (з них не менше 12 танків).

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«Зафіксовано прибуття в Іловайськ з території Росії чергового ешелону з боєприпасами для терористичних формувань «ДНР»», - повідомляє Тимчук.

Крім того, за його даними, активно триває процес відновлення боєздатності формувань військ бойовиків на Алчевсько-Стахановській ділянці. З цією метою через Краснодон та Красний Луч йде активне перекидання додаткових резервів.