Депутати очікують від Генштабу пояснень щодо відведення військ з Дебальцевого

Як передає кореспондент УНІАН, про це Береза сказав журналістам.

"Основне питання - чи було заплановано Генеральним штабом план відходу наших військ з Дебальцевського плацдарму", - наголосив Береза.

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За його словами, необхідно розуміти, що являє з себе той план, коли він був розроблений і ким підписаний, і як він реалізовувався.

Береза відзначив, що суспільство сьогодні вимагає відповідей на багато запитань. "Я думаю, що якщо так було, як говорить керівник Генерального штабу, як це було заплановане, це не таємниця зараз надати цю інформацію...", - додав Береза.

У свою чергу, секретар комітету Іван Вінник додав, що для того, щоб отримати більш-менш об'єктивну інформацію, на засідання був запрошений керівник Генштабу Віктор Муженко, а також командири батальйонів, які безпосередньо брали участь у подіях у Дебальцевому.

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Вінник розповів, що після отримання інформації про виведення військ з Дебальцевого, комітет зробить відповідні висновки і якщо потрібно, президенту України буде рекомендувати відповідні кадрові рішення.