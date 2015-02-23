Путін погрожував Порошенку в Мінську парадом з тисяч полонених - депутат

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську був упевнений, що українські військові в Дебальцевому взяті в котел, і вимагав, щоб вони склали зброю. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Путін у Мінську говорив, що в Дебальцевому буде 500 убитих і 2000 полонених, яких він проведе по Донецьку. Він приїхав у Мінськ свято переконаним, що там вже все заблоковано і до здачі в полон залишилося кілька годин. Йому так доповіли", - заявив він.

Пашинський додав, що для Путіна дуже важливо було здобути перемогу в Дебальцевому, але Україна не дозволила йому це зробити. "Я можу чітко сказати, що під Дебальцевим Путін не переміг. Як казав колись Черчілль, війну відступами не виграєш, але вивівши наші війська, ми виклали фундамент нашої перемоги. В Дебальцевому жодна частина не відступила без наказу, відхід був спланований і організований. Порівняйте з Іловайськом, де правий фланг кинув зброю і втік", - пояснив депутат.

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"Дебальцеве - колосальний сигнал, що в Росії нічого не вийде. У росіян були всі можливості замкнути котел - географічні, військово-тактичні, вогневі тощо. Два тижні запеклих боїв. Потім команда головнокомандувача - і всі вийшли. Вийшли організовано. Тобто це вже інша армія. Не озброєна і не зовсім структурована, але якісно інша. І після того, що сталося під Дебальцевим, я стратегічно абсолютно впевнений у нашій перемозі", - додав він.

Нагадаємо, що офіційно визнані втрати українських військ під Дебальцевим - 179 осіб за місяць (з 18 січня до 18 лютого).