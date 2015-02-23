Пашинський: Путін власною поведінкою змушує Захід надати Україні зброю
Поведінка президента Росії Володимира Путіна змусить країни Європи та США надати Україні новітнє озброєння.
Про це сказав заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в інтерв’ю виданню «Лівий берег».
Він зазначив, що Україна не може змусити західні держави надати їй зброю, але це зробить Путін.
«Штурм Дебальцевого – це ляпас Путіна Європейському Союзу. Тому що особисто керівники двох найбільших європейських держав - Франції і Німеччини - поїхали до Путіна, потім поїхали в Мінськ, і там нібито про щось домовились. І цю домовленість Путін порушив на другий день», - сказав Сергій Пашинський.
За його словами, наразі і США, і, насамперед, Європа налаштовані на дипломатичне врегулювання конфлікту, але проблема полягає в тому, що слова Путіна розходяться з діями.
Голова комітету з питань нацбезпеки і оборони підкреслив, що Україна зможе врегулювати цей конфлікт мирним шляхом лише за умови наявності мобілізованої, добре озброєної, сильної армії.
«Сьогодні в нас армія відмобілізована, сьогодні вона сильна, це правда. Але вона неозброєна», - сказав Сергій Пашинський.
«Російські війська, на відміну від нашої армії, останні 15 років досить непогано оснащувались. У них новітня зброя, у них не глохнуть танки. В них ракети випуску 2014 року, а не 1989 як у нас. Саме тому я виступаю, наприклад, за те, щоб була якась миротворча місія, але паралельно я звертаюся до ЄС, до США розпочати поставки зброї. На першому етапі, можливо, хоча б не летальної зброї», - наголосив він.
Пашинський також додав, що станом на сьогоднішній день із країн Заходу до України не надійшло жодної одиниці зброї.