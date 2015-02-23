Пашинський: Путін власною поведінкою змушує Захід надати Україні зброю

Про це сказав заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

Він зазначив, що Україна не може змусити західні держави надати їй зброю, але це зробить Путін.

«Штурм Дебальцевого – це ляпас Путіна Європейському Союзу. Тому що особисто керівники двох найбільших європейських держав - Франції і Німеччини - поїхали до Путіна, потім поїхали в Мінськ, і там нібито про щось домовились. І цю домовленість Путін порушив на другий день», - сказав Сергій Пашинський.

За його словами, наразі і США, і, насамперед, Європа налаштовані на дипломатичне врегулювання конфлікту, але проблема полягає в тому, що слова Путіна розходяться з діями.

Голова комітету з питань нацбезпеки і оборони підкреслив, що Україна зможе врегулювати цей конфлікт мирним шляхом лише за умови наявності мобілізованої, добре озброєної, сильної армії.

«Сьогодні в нас армія відмобілізована, сьогодні вона сильна, це правда. Але вона неозброєна», - сказав Сергій Пашинський.

«Російські війська, на відміну від нашої армії, останні 15 років досить непогано оснащувались. У них новітня зброя, у них не глохнуть танки. В них ракети випуску 2014 року, а не 1989 як у нас. Саме тому я виступаю, наприклад, за те, щоб була якась миротворча місія, але паралельно я звертаюся до ЄС, до США розпочати поставки зброї. На першому етапі, можливо, хоча б не летальної зброї», - наголосив він.

Пашинський також додав, що станом на сьогоднішній день із країн Заходу до України не надійшло жодної одиниці зброї.