Бойовики використовують режим припинення вогню для посилення своїх позицій - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З боку російських найманців постійно лунають запевнення про готовність відведення важкого озброєння на визначену у Мінських домовленостях відстань, але інформація, яка надходить із різних джерел, свідчить, що це лише порожні слова. Навпаки, терористичні угруповання, користуючись режимом припинення вогню, проводять посилення своїх загонів, накопичують боєприпаси. Серед мирного населення на окупованій території, так і в районах, підконтрольних владі, поширюються чутки, що бандформування готуються до масштабного наступу", - зазначають у штабі.

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Також наголошується, що не припиняється ворожа повітряна розвідка вздовж смуги розмежування. "За останню добу зафіксовано кілька прольотів безпілотних літальних апаратів», - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними штабу АТО, «після недавніх інтенсивних обстрілів мирних населених пунктів, які розташовані в районі смуги бойового протистояння, отримали значні пошкодження різні комунікації. Ремонтні бригади щодня працюють у районах руйнувань, відновлюючи роботу ліній електропередач, водопроводів і газопроводів, але ушкоджень дуже багато і для повноцінного забезпечення населення енергоносіями потрібні час і додаткові ресурси".

Також наголошується, що бойовики намагаються провокувати українських військовослужбовців на відкриття вогню.

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Так, повідомляючи про ситуацію на Луганському напрямку, штаб АТО зазначає, що, "постійно турбуючи українських силовиків, бандити намагаються спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь, а потім звинуватити українську сторону у недотриманні вогневої тиші. Але військовослужбовці Збройних сил України добре розуміють підступність адептів «русского мира» і на провокації не піддаються, суворо дотримуючись наказу про припинення вогню".

У зв'язку з цим зазначається, що на Луганському напрямку ситуація залишається складною і непередбачуваною. "За останні 24 години терористи двічі порушили режим припинення вогню. Вони здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів у напрямку Бахмутської траси і Станиці Луганської", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що вночі бойовики атакували позиції сил АТО поблизу Широкиного.