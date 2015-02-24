Вночі бойовики атакували позиції сил АТО поблизу селища Широкине

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищу Луганське", - говориться в повідомленні.

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Також в прес-центрі зазначили, що на донецькому напрямку вночі бойовики з артилерії і мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке, Авдіївку.

"Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9 вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції", - підкреслюється в повідомленні.

За даними прес-центру АТО, на маріупольському напрямку бандформування продовжують атакувати позиції сил АТО поблизу селища Широкине. За цей населений пункт починаючи з 1.45 ночі протягом півгодини тривав бій.

"На луганському напрямку обстрілів не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Загалом за ніч бойовики 12 разів вели вогонь по позиціям сил АТО. "Також, слід відзначити активність ворожих безпілотників. За минулу добу українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів практично уздовж всієї лінії бойового зіткнення", - повідомили в прес-центрі.