Над Дзержинськом збили ворожий безпілотник (фоторепортаж)
17:40, 19 лютого 2015Війна
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Співробітники СБУ збили над Дзержинськом ворожий безпілотник.
Лубківський повідомив, що бійці СБУ збили ворожий безпілотник / Joinfo.ua
Про це повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
Лубківський також повідомляє, що безпілотник збили з табельного автомата.
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"Добра новина з Дзержинська!
Співробітниками Артемівського міського відділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області тут збито з використанням табельної автоматичної зброї (!) безпілотний літальний апарат (БПЛА), який, найймовірніше, належить збройним силам Російської Федерації", - сказано в пості радника голови СБУ.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Азовському морі прикордонники виловили збитий безпілотник.
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