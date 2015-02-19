Над Дзержинськом збили ворожий безпілотник (фоторепортаж)

Про це повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Лубківський також повідомляє, що безпілотник збили з табельного автомата.

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"Добра новина з Дзержинська!

Співробітниками Артемівського міського відділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області тут збито з використанням табельної автоматичної зброї (!) безпілотний літальний апарат (БПЛА), який, найймовірніше, належить збройним силам Російської Федерації", - сказано в пості радника голови СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Азовському морі прикордонники виловили збитий безпілотник.