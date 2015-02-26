Сили АТО утримують позиції і чекають команди про відведення важкого озброєння

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах.

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"Наші військові утримують свої позиції. Жодного метра землі ми не здаємо. Моральний і психологічний стан бійців хороший і ми позиції здавати не будемо, тому чекаємо рішення про відведення важкого озброєння", - сказав Анатолій Стельмах.

Він також зазначив, що розвідка фіксує переміщення ворога, який перекидає сили з одного напрямку на інший. "Зараз скупчення ворожих військ ми фіксуємо на маріупольському напрямку", - сказав він.