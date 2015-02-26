Сили АТО утримують позиції і чекають команди про відведення важкого озброєння
09:53, 26 лютого 2015Війна
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В даний час українські військові утримують свої позиції в зоні проведення АТО і чекають команду про відведення важкого озброєння.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах.
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"Наші військові утримують свої позиції. Жодного метра землі ми не здаємо. Моральний і психологічний стан бійців хороший і ми позиції здавати не будемо, тому чекаємо рішення про відведення важкого озброєння", - сказав Анатолій Стельмах.
Він також зазначив, що розвідка фіксує переміщення ворога, який перекидає сили з одного напрямку на інший. "Зараз скупчення ворожих військ ми фіксуємо на маріупольському напрямку", - сказав він.
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