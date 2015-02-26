Українська армія вже в березні отримає новий бронеавтомобіль "Дозор-Б"

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує основні підприємства оборонно-промислового комплексу України, почне постачання бронеавтомобілів «Дозор-Б» українським військовим у березні 2015 року, повідомили УНІАН у прес-службі держконцерну з посиланням на першого заступника генерального директора «Укроборонпрому» Сергія Пінькаса.

«Бронетранспортери «Дозор-Б» - унікальні на світовому ринку і за ціною, і за технічними характеристиками, машини. До них в Україні не було аналогів, які могли б вести бойові дії на території міста, мали б броню із захистом відповідно до міжнародних стандартів, були б налагоджені під розміщення зброї та військових модулів», - цитує прес-служба Пінькаса.

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У концерні також відзначили, що «Дозор-Б» призначений для транспортування особового складу, перевезення вантажів і установлення різного озброєння легкого типу, засобів зв'язку і спеціального устаткування в умовах можливого застосування стрілецької зброї та зброї масового ураження.

«Ця броньована машина з колісною формулою 4х4 може ефективно використовуватися для оснащення спеціальних підрозділів Збройних сил при виконанні ними розвідувальних, дозорних, а також миротворчих операцій. Бронетранспортер «Дозор-Б» здатний виконувати свої функції у будь-який час дня і ночі, як за наявності розвиненої мережі автомобільних доріг, так і в умовах бездоріжжя», - відзначають в «Укроборонпромі».

Як повідомляв УНІАН, до 2016 року «Укроборонпром» планує збільшити виробництво українських танків у 24 рази - з 5 до 120 одиниць щорічно.

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У 2015 році концерн планує виробити для української армії 50 бронеавтомобілів «Дозор-Б».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.