ОБСЄ: У Дебальцевому зруйновані або сильно пошкоджені майже всі будинки

Як заявив у Києві речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків, 25 лютого місія вдруге за останні дні відвідала Дебальцеве. За його словами, майже всі будівлі у центрі міста були знищені або сильно пошкоджені, пише Радіо Свобода.

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«Ми говорили з багатьма людьми, вони нам сказали, що є нагальна необхідність у відновленні постачання світла, газу і води. Ми також бачили багато літніх людей, які стояли в черзі до пункту видачі допомоги», – сказав Боцюрків.

«Це був наш другий приїзд до Дебальцева за останні дні. Востаннє ми там були в суботу. І тоді ми також бачили, що жодна з будівель не вціліла від обстрілів. Це справді катастрофічна ситуація з пошкодженням міста», – наголосив речник місії.

Українські військові залишили Дебальцеве 18 лютого. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на це місто на Донеччині всупереч мінським домовленостям про перемир’я від 12 лютого.