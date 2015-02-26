В Дебальцевому загинув колишній правозахисник з Росії, який воював за "ЛНР"

Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на екс-депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Володимира Федорова, який добре знав загиблого.

Колишній депутат розповів, що Шувалов подався на Донбас влітку і повіз з собою відділення з молодих хлопців.

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З Донецька російський правозахисник попрямував на територію, окуповану бойовиками "ЛНР". Там він був навчений на танкіста, очолив танковий взвод і отримав офіцерське звання.

Як розповів Федоров, смертельне поранення Шувалов отримав 10 лютого під час бою в Дебальцеве. 13 лютого він був відключений від апарату життєзабезпечення.