В Дебальцевому загинув колишній правозахисник з Росії, який воював за "ЛНР"
03:43, 26 лютого 2015Війна
2340 0
Під час бою в Дебальцевому 10 лютого загинув екс-заступник уповноваженого з прав людини в Петербурзі Ігор Шувалов, який воював за терористів "ЛНР" і був командиром танкового взводу.
REUTERS
Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на екс-депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Володимира Федорова, який добре знав загиблого.
Колишній депутат розповів, що Шувалов подався на Донбас влітку і повіз з собою відділення з молодих хлопців.
Читайте такожРосійські ЗМІ визнали, що в захопленні Дебальцевого брали участь професійні військові РФ
З Донецька російський правозахисник попрямував на територію, окуповану бойовиками "ЛНР". Там він був навчений на танкіста, очолив танковий взвод і отримав офіцерське звання.
Як розповів Федоров, смертельне поранення Шувалов отримав 10 лютого під час бою в Дебальцеве. 13 лютого він був відключений від апарату життєзабезпечення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter