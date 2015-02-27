У Міноборони заявили, що сьогодні продовжиться відведення важкого озброєння на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України полковник Сергій Галушко.

"Вчора розпочато відведення перших підрозділів, це протитанкові підрозділи, озброєні 100-мм артилерійськими системами МТ-12 "Рапіра". Вони відводяться на позиції, які знаходяться на відстані не менше 25 км від лінії розмежування. Саме так прописано в Мінських домовленостях від 12 лютого. Сьогодні ми продовжимо відведення наших підрозділів", - наголосив Галушко.

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Разом з тим, він наголосив, що "ЗСУ залишають достатньо сил і засобів вздовж лінії зіткнення сторін на випадок порушення терористами та підтримуючими їх російськими військами умов припинення вогню, і на випадок оборони наших позицій".

За його словами, заходи відведення озброєння проводяться за спостереження представниками ОБСЄ.