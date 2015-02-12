Декларація "нормандської четвірки" на підтримку Мінських домовленостей (текст)

Про це йдеться в декларації президентів РФ, України, Французької Республіки і канцлера ФРН на підтримку Комплексу заходів з виконання Мінських угод, ухваленого 12 лютого 2015 року.

Текст декларації оприлюднено на сайті Президента України.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін, Президент України Петро Порошенко, Президент Французької Республіки Франсуа Олланд та Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель підтверджують повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Вони твердо переконані у тому, що немає альтернативи виключно мирному шляху врегулювання. Вони сповнені рішучості вжити усіх можливих індивідуальних та спільних заходів з цією метою.

На цьому тлі лідери підтримують Комплекс заходів з імплементації Мінських домовленостей, схвалених і підписаних 12 лютого 2015 року усіма підписантами Мінського Протоколу від 5 вересня 2014 року та Мінського Меморандуму від 19 вересня 2014 року. Лідери робитимуть свій внесок у цей процес і використовуватимуть свій вплив на відповідні сторони, аби сприяти імплементації цього Комплексу заходів.

Німеччина та Франція надаватимуть технічну допомогу з метою відновлення сегменту банківської системи у районах, охоплених конфліктом, шляхом можливого створення міжнародного механізму зі сприяння соціальним виплатам.

Читайте такожКонтроль на кордоні з РФ можливий після виборів на окупованому Донбасі у 2015 році - документ Лідери переконані, що покращене співробітництво між ЄС, Україною та Росією сприятиме врегулюванню кризи. З цією метою вони підтримують продовження тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією з енергетичних питань, щоб досягти наступних етапів на додаток до зимового газового пакету.

Вони також підтримують тристоронні переговори між ЄС, Україною та Росією з метою вироблення практичних відповідей на занепокоєння Росії з приводу імплементації Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Лідери зберігають відданість баченню єдиного гуманітарного та економічного простору від Атлантичного до Тихого океану на основі повної поваги до міжнародного права та принципів ОБСЄ. З цією метою вони погоджуються створити наглядовий механізм у Нормандському форматі, який збиратиметься на регулярній основі, у принципі на рівні старших посадових осіб міністерств закордонних справ", - говориться в документі.