Про це сказав прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, повідомляє 0629.

За його словами, в районі Маріуполя припинилися бої. Обстрілу позицій сил АТО в секторі "М" вночі і вранці не спостерігалося.

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Разом з тим, він уточнив, що вчора, 26 лютого, було виявлено один БПЛА бойовиків, який робив розвідку над сектором "М".

Прес-офіцер сектору "М" також запевнив, що ситуація контрольована.