В районі Маріуполя припинилися бої
10:02, 27 лютого 2015Війна
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За минулу добу в районі Маріуполя не зафіксовано жодного обстрілу.
REUTERS
Про це сказав прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, повідомляє 0629.
За його словами, в районі Маріуполя припинилися бої. Обстрілу позицій сил АТО в секторі "М" вночі і вранці не спостерігалося.
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Разом з тим, він уточнив, що вчора, 26 лютого, було виявлено один БПЛА бойовиків, який робив розвідку над сектором "М".
Прес-офіцер сектору "М" також запевнив, що ситуація контрольована.
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