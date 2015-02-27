Бойовики замилюють очі силам АТО хибним відведенням озброєння - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«На 26.02, за даними групи ІС, російсько-терористичними військами було відведено лише близько 10-15 % від зазначеної чисельності озброєнь. Причому відведення озброєнь терористами проводиться не на обумовлені Мінськими домовленостями відстані, а з тим розрахунком, щоб повернути їх на висхідні позиції протягом 30-40 хвилин», - пише Тимчук.

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Він також зазначає, що впродовж останніх діб бойовики і російські війська неодноразово порушували режим перемир'я - зафіксовано близько 30 обстрілів.

«Обстріл фіксуються в основному зі стрілецької зброї. З ствольної артилерії противник обстріляв позиції українських військ в районі н. п. Опитне, Водяне, Піски», - додав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, сили АТО почали відведення артилерії калібром 100 мм по всій лінії фронту, за цим спостерігають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.