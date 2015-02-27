«ЛНР» повністю перейшла на російське електропостачання - Москаль
Так звана «ЛНР» повністю перейшла на російське електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.
«Станом на сьогодні так звана ЛНР повністю від’єдналася від електропостачання з боку України, - заявляє голова Луганської ОДА. – Тобто, теплоелектростанція у Щасті та теплоелектроцентраль у Сєвєродонецьку не подають на окуповані території жодного кіловата. Всю електроенергію самопроголошена республіка бере з Російської Федерації».
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Нагадаємо, вчтора УНІАН повідомляв, що, за інформацією голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, бойовики перекрили газ для сіл на контрольованій Україною території, виставивши на газорозподільних станціях озброєну охорону.