Бойовики перекрили газ для сіл на контрольованій Україною території - Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За словами Москаля, у Луганській області газові мережі будувалися без урахування нинішньої ситуації, яка призвела до встановлення лінії розмежування вогню і поділу області на дві частини. Тому в низку населених пунктів, контрольованих Україною, газопровід веде з боку окупованих територій.

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"Після того, як Російська Федерація почала поставляти газ до так званої "Луганської народної республіки" через газовимірювальні станції Прохорівка і Платове (не контролюються Україною), і вимагати оплати за газ від України, бойовики перекрили газопостачання у низці прифронтових сіл на контрольованій Україною території, виставивши на газорозподільних станціях озброєну охорону", - зазначив Москаль.

Таким чином Трьохізбенка, Кряківка, Горіхове-Донецьке, Кримське, Нижнє, Світличне, Тошківка і деякі інші населені пункти залишилися без газу. Щоб забезпечити ці села газом, доведеться за рахунок обласного бюджету проводити нову лінію газопроводу в обхід окупованих територій.

У зв'язку з цим Москаль звернувся до НАК «Нафтогаз України» із пропозицією не включати обсяги газу, які споживали названі населені пункти, в рахунок оплати "Газпрому", а також відняти з цієї оплати суму, необхідну для будівництва нової лінії газопроводу в обхід окупованих територій.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «відповідно до контракту купівлі-продажу газу, що діє між «Газпромом» і «Нафтогазом України», з 16.00 19 лютого 2015 року «Газпром» постачає газ в Україну, зокрема через газовимірювальні станції «Прохорівка» і «Платове» в обсязі 12 млн. куб. м на добу».

Водночас, НАК «Нафтогаз України» заявив, що не оплачуватиме рахунок «Газпрому» за поставки природного газу в зону АТО, про початок яких 19 лютого заявив голова російського газового монополіста Міллер, оскільки напрямок поставок російського газу до України, згідно з чинним контрактом, регулюється виключно заявками "Укртрансгазу".

25 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що «Газпром» постачає газ на окупований Донбас за рахунок України за контрактом 2009 року.

«Нам стало відомо, що із посиланням на нібито пошкодження газопроводів з боку Києва енергопостачання, газопостачання кілька днів тому було припинене. Водночас «Газпром» виконує контракт, підписаний ще у 2009 році, і доповнення до нього від жовтня минулого року. У повній відповідності до цього контракту у рамках доплачених коштів постачає газ до України, в обсягах, які Україні потрібні. У цих контрактах вказано і ті пункти пропуску (на території Донбасу, контрольованій російськими військовими бойовиками ЛНР і ДНР)», - заявив Путін.

За його словами, «мало того, що там (на окупованих територіях - УНІАН) голод, і без того ОБСЄ констатувала, що там гуманітарна катастрофа, та ще й газопостачання відключити! Це як називається? Це вже геноцидом пахне».