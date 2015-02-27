У Широкіно в результаті артобстрілу загинув мирний житель - міліція
У селищі Широкіно поблизу Маріуполя в результаті артобстрілу бойовиків загинув мирний житель.
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.
"26.02.2015 року в чергову частину Маріупольського міськуправління міліції надійшло повідомлення про те, що в міський морг доставлений труп жителя Широкіно. Чоловік, 1966 року народження, з численними осколковими пораненнями, загинув від дій бойовиків", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 лютого, бойовики обстріляли з танків позиції сил антитерористичної операції на сході України в районі селища Широкіно поблизу Маріуполя.