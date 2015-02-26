Бойовики обстріляли з танків сили АТО в районі Широкіно

Про це розповів прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, повідомляє в четвер 0629.

За словами Чалого, вчора позиції АТО в районі Широкіно зазнали двох танкових обстрілів.

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Крім цього, Чалий зазначив, що ще два обстріли з мінометів і стрілецької зброї були відкриті по позиціях в районі Чермалика.

Прес-секретар також уточнив, що втрат з боку ВСУ немає, при цьому додавши, що вночі й вранці бойових сутичок не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 7 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції і населені пункти на сході України.