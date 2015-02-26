Бойовики обстріляли з танків сили АТО в районі Широкіно
11:16, 26 лютого 2015Війна
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У середу, 25 лютого, бойовики обстріляли з танків позиції сил антитерористичної операції на сході України в районі селища Широкіно поблизу Маріуполя.
REUTERS
Про це розповів прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, повідомляє в четвер 0629.
За словами Чалого, вчора позиції АТО в районі Широкіно зазнали двох танкових обстрілів.
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Крім цього, Чалий зазначив, що ще два обстріли з мінометів і стрілецької зброї були відкриті по позиціях в районі Чермалика.
Прес-секретар також уточнив, що втрат з боку ВСУ немає, при цьому додавши, що вночі й вранці бойових сутичок не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 7 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції і населені пункти на сході України.
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