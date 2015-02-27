Бойовики відводять важке озброєння частково
14:23, 27 лютого 2015Війна
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Бойовики відводять важке озброєння в зоні АТО частково.
REUTERS
Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. "Незважаючи на продовження одиночних обстрілів з боку незаконних збройних формувань, українська влада прийняла рішення зробити перший крок до мирного врегулювання конфлікту в знак доброї волі", - підкреслив Андрій Лисенко.
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"У той же час бойовики відводять свою важку техніку лише частково і на відстань, яка може бути подолана лише за 30 хвилин", - зазначив він.
За його словами, згідно з мінськими домовленостями, "тиждень дається на відведення важкого озброєння". При цьому він зазначив, що не було жодного дня, щоб бойовики не вели вогонь.
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