Бойовики погрожують скасувати відведення важкого озброєння

Про це заявив ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

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"У разі порушення домовленостей, ДНР залишає за собою право повернути раніше відведені військом озброєння на колишні місця дислокації станом на 12 лютого 2015 року", - заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, сили АТО почали відведення артилерії калібром 100 мм по всій лінії фронту, за цим спостерігають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.