Бойовики погрожують скасувати відведення важкого озброєння
19:08, 26 лютого 2015Війна
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Бойовики "ДНР" заявляють, що "дають час" силам АТО до завтрашнього вечора почати відведення озброєнь.
REUTERS
Про це заявив ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко, повідомляє один із сайтів сепаратистів.
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"У разі порушення домовленостей, ДНР залишає за собою право повернути раніше відведені військом озброєння на колишні місця дислокації станом на 12 лютого 2015 року", - заявив Захарченко.
Як повідомляв УНІАН, сили АТО почали відведення артилерії калібром 100 мм по всій лінії фронту, за цим спостерігають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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