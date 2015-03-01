СБУ затримала інформаторів, які збиралися передати бойовикам дані про проукраїнські родини

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, групою зловмисників керував "резидент" терористичної організації так званої "служби зовнішньої розвідки ЛНР". Встановлено, що він також готувався передати ватажкам терористів списки патріотично налаштованих громадян, родини яких проживають на тимчасово окупованих територіях. Бойовики планували використати членів сімей українських патріотів як заручників для шантажу та проведення цинічних акцій із залякування місцевого населення.

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Разом із "резидентом" співробітники спецслужби затримали трьох його інформаторів, один із яких також коригував вогонь терористів по мирних населених пунктах Новоайдарського району Луганщини.

Тривають слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією СБУ співробітники ФСБ намагалися завербувати чотирьох жителів Сумської області.