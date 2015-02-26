Співробітники ФСБ намагалися завербувати чотирьох мешканців Сумщини - СБУ

ФСБ вербує громадян України - мешканців прикордонних населених пунктів, коли вони перебувають на території РФ.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-групі УСБУ в Сумській області.

Згідно з повідомленням, співробітники СБУ в області виявляють і попереджають спроби співробітників російських спецслужб залучити громадян України до розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

«Зокрема, в січні ц. р. в УСБУ звернулися четверо мешканців прикордонних населених пунктів Білопільського та Краснопільського районів Сумської області, які повідомили про спроби осіб, які представилися співробітниками ФСБ Росії, залучити їх до негласної співпраці в інтересах іноземної спецслужби», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-групи, один з них, мешканець Білопільського району, перебуваючи у родичів на території Росії, був безпідставно затриманий російськими прикордонниками і звинувачений у нібито скоєнні адміністративного правопорушення, пов'язаного з перетинанням російського кордону та контрабандою товарів народного споживання. З застосуванням психологічного тиску і фізичного впливу він був змушений власноруч написати згоду на співпрацю з органами ФСБ Росії, після чого його переправили на територію України поза пунктом пропуску.

Враховуючи, що чоловік, повернувшись в Україну, відразу добровільно повідомив про ці події органи СБУ та не вчинив протиправних дій, до яких його спонукали представники іноземної спецслужби, його було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Що стосується решти трьох жителів Сумщини, то вони потрапили в аналогічні ситуації: під час відвідин родичів на території Курської області безпідставно були затримані російськими правоохоронцями, які, вдаючись до залякування, намагалися завербувати їх і залучити до підривної діяльності на шкоду державній безпеці України.

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«Найчастіше в «тенета» спецслужби сусідньої держави потрапляють громадяни, які скоюють адміністративні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону, вчинення контрабанди, а також порушенням працівниками строку перебування на території суміжної держави. Таким чином, створюються передумови до їх залучення співробітниками російських спецслужб до негласної співпраці - збору інформації, розповсюдження антиукраїнських матеріалів. Зокрема, їм можуть доручити провокацію, проведення протестних акцій тощо», - зазначається в повідомленні.

Враховуючи реальну загрозу організації і здійснення агентами спецслужб Росії на території області диверсійно-терористичних акцій, в тому числі і із залученням громадян України, УСБУ в Сумській області закликає мешканців регіону своєчасно повідомляти управління про можливі спроби їх втягнення в злочинну діяльність представниками іноземних спецслужб по телефону «лінії довіри» (0542-) 607-490 або під час особистого звернення до представників УСБУ.