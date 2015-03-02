20-річний російський контрактник розповів, як перетнув кордон і розстрілював українців під Дебальцевим

Про це заявив бойовик Доржи Батомункуєв у розмові з журналістами Нової газети.

Він розповів, що служить на контракті в російській армії, в 5 окремій танковій бригаді (Улан-Уде), військова частина № 46108. Був призваний 25 листопада 2013 року, в червні 2014 уклав контракт на три роки.

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У нього спалене обличчя і руки після бою в Логвиново в районі Дебальцевого. В даний момент він проходить лікування в Донецьку, в опіковому центрі при обласній центральній клінічній лікарні.

За його словами, керівництво заявляло, що відправляє солдатів на навчання, але вони прекрасно розуміли, що вирушають на Донбас.

"Ми всі знали, куди їдемо. Я вже був налаштований морально і психологічно, що доведеться (їхати - ред.) в Україну. Ми танки ще в Улан-Уде зафарбували. Прямо на вагонному складі. Зафарбовували номери, у когось на танках був значок гвардії - теж. Нашивки, шеврони - тут знімали, коли на полігон приїхали. Все зняти... в цілях маскування. Паспорт у військовій частині залишили, військовий квиток на полігоні", - розповів Батомункуєв

Також він розповів, що були серед військових і такі, які відмовилися від участі у війні.

"Ніхто тебе не примушував. Були й такі, хто ще в Улан-Уде відмовився, коли вже відчули, що пахне смаженим. Один офіцер відмовився. (...) І в Ростові були такі, хто відмовився. З нашого батальйону я знаю одного. Ваня Романов. Ми з ним ще по курсовці разом в одній роті служили", - зізнався бойовик.

Він розповів, що військові з РФ зрозуміли, що перетнули державний кордон України, але ніхто не збирався відмовлятися від виконання наказу керівництва.

"Всі зрозуміли, що перетинаємо кордон. А що робити? Не зупинишся ж. Наказ є. А так ми всі знали, на що йдемо і що може бути. І тим не менше мало хто страху дав", - розповів Батомункуєв.

Також він повідомив, що місцеві бойовики воюють неохоче, і на складні завдання відправляють росіян.

"Вони просто... Займуть один рубіж, і коли треба їхати далі ворога дотискати, ополченці відмовляються їхати. Кажуть: ми туди не поїдемо, там небезпечно. А у нас наказ наступати далі. І захочеться - не накажеш їм. Ну і далі їдеш. Ну нічого, котел ми майже вже затисли", - розповів бойовик.

Крім того, в інтерв'ю Батомункуєв описав, як розстрілював українських військових, що виходять з "котла" у Дебальцевому.

"Так, в котел всіх поставили, оточили повністю і спостерігали, спостерігали. Вони намагалися зробити вилазки - групи піхоти, і на «Уралах», і на БМПхах, і на танках, і на чому можна. У нас наказ був стріляти на ураження відразу. Ми в них стріляли. Ось вони прориваються з котла, дорогу хочуть зробити, втекти хочуть, а їх треба притиснути до нігтя. Вони вночі вилазки роблять, як темніє, відразу починається "двіжуха". Дивишся - і там, і там, людина в танку їде, там люди пішли, ну і вогонь на ураження. Снарядів ніхто не шкодував. Боєкомплекту вистачало", - похвалився обмотаний кривавими бинтами бойовик.