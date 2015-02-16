Російський солдат помер після того, як розповів про відрядженні в Ростов - ЗМІ

Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на "Политсиб.ру", про перевірку того, що сталося з контрактником з Башкортостану виданню розповіли в прокуратурі.

13 лютого стало відомо про смерть 20-річного Кудрявцева.

Як передає ДТРК "Башкортостан", у сповіщенні з військової частини сказано, що солдат сам завдав собі каліцтва і вчинив самогубство.

Мати солдата Гюзель Кудрявцева не вірить у самогубство сина.

Жінка розповіла журналістам, що вночі 25 січня Кудрявцев подзвонив їй з невідомого номера і встиг сказати: "Мамо, матінко, мамуню".

Після цього, за словами матері солдата, зв'язок перервався, а незабаром їй повідомили з військчастини про самогубство сина. Гюзель Кудрявцева зазначила, що на тілі сина вона побачила гематоми, і у нього був зламаний ніс.

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Як розповіли родичі Кудрявцева виданню Proufu, за кілька днів до смерті Ілля Кудрявцев повідомив про майбутнє відрядження в Ростов-на-Дону.

Кудрявцев закінчив строкову службу в кінці грудня, але вирішив продовжити її за контрактом.

Родичі очікували солдата 18 грудня вдома, оскільки у нього повинна була початися відпустка, однак Кудрявцев не приїхав, розповівши про збір всіх контрактників в частині для відправки у відрядження. Перехід на контрактну службу солдат пояснив хорошим ставленням товаришів по службі.