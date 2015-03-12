Бойовики за день 36 разів обстріляли сили АТО

Зокрема, з 6 ранку до 18 години вечора російсько-терористичні угруповання 16 разів застосовувати гранатомети та міномети, 20 разів - стрілецьку зброю.

«В епіцентрі протистояння і надалі залишається Донецький напрямок. Тут із 120 і 82-міліметрових мінометів та гранатометів противник завдав вогневих ударів по Пісках, Опитному, шахті Дутовка. Крім того, в 11.50 ворог із озброєння БМП обстрілював наших військових в районі Авдіївки», - йдеться у повідомленні.

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Також не припиняється активність бойовиків на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкине. З різних видів озброєння цей населений пункт був обстріляний 4 рази.

«В районі Артемівська противник тричі зі стрілецької зброї вів вогонь по селищу Ленінське, а також застосував автоматичний гранатомет в напрямку Майорська», - повідомляє прес-центр АТО.