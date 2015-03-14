Протягом доби в зоні АТО поранено військового - штаб

За минулу добу та початок сьогоднішнього дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових. Поранення отримав один український боєць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора противник здійснив 32 обстріли українських позицій у зоні АТО, в тому числі 1 раз – з артилерії в районі м. Авдіївка. Традиційно, місцями найбільш напруженого протистояння є с. Широкине під Маріуполем і район Донецького аеропорту. Уже сьогодні, після опівночі, противник 2 рази обстріляв наші позиції в районі Донецького аеропорту. Внаслідок бойових дій і провокаційних обстрілів жоден український воїн не загинув, і лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.