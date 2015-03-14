Протягом доби в зоні АТО поранено військового - штаб

13:10, 14 березня 2015
Війна
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Вчора бойовики здійснили 32 обстріли українських позицій в зоні АТО.

REUTERS

За минулу добу та початок сьогоднішнього дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових. Поранення отримав один український боєць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора противник здійснив 32 обстріли українських позицій у зоні АТО, в тому числі 1 раз – з артилерії в районі м. Авдіївка. Традиційно, місцями найбільш напруженого протистояння є с. Широкине під Маріуполем і район Донецького аеропорту. Уже сьогодні, після опівночі, противник 2 рази обстріляв наші позиції в районі Донецького аеропорту. Внаслідок бойових дій і провокаційних обстрілів жоден український воїн не загинув, і лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.

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