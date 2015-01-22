Запеклий бій в районі Донецького аеропорту не вщухає, сили АТО взяли територію під вогневий контроль

Бої в районі Донецького аеропорту тривають, українські військовослужбовці посилили свої позиції поблизу Пісків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"В ході запеклих бойових дій в районі аеропорту Донецька за декілька днів протистояння повністю зруйнована інфраструктура аеропорту: зруйновані вщент будівлі старого та нового терміналів, пожежне депо, вишка аеропорту та підірвана злітна смуга", - говориться у повідомленні.

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Водночас Збройні сили України зайняли вигідні рубежі поблизу аеропорту й ведуть артилерійський вогонь по силах противника як у самому аеропорту, так і на підступах до нього.

Територія аеропорту та позиції навколо нього знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Також українські військовослужбовці посилили свої позиції поблизу населеного пункту Піски та завдали ударів по позиціях терористів.

"Ворог поніс численні втрати живої сили та бронетанкової техніки", - повідомили у Міноборони.