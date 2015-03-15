Тенденція обстрілів свідчить про поступове зниження напруженості - прес-центр АТО

"Хаотичний вогонь із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і мінометів вели окремі бандформування, намагаючись спровокувати українську сторону та відновити протистояння на Донеччині та Луганщині" - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

Крім того повідомляється, що активність бойовики стабільно зосереджують на донецькому напрямку. Так, вони тричі обстріляли позиції сил АТО поблизу селища Піски з мінометів. Також повідомляється про вогонь у напрямку Авдіївки зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та мінометів.

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"На Маріупольському напрямку тривалий час активність російсько-терористичних угруповань фіксується поблизу селища Широкине. Тут двічі противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї і мінометів.

В районі Артемівська під обстріли зі стрілецької зброї і мінометів потрапили Майорськ і Луганське", - повыдомляє прес-центр АТО.

Також повідомляється про те, що бойовики вели вогонь по м. Щастя.

"Загалом, з 5 ранку і до 19 години вечора ворог 11 разів застосовував міномети та гранатомети, 5 разів - стрілецьку зброю", - підсумували у прес-центрі АТО.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, УНІАН повідомляв, що бойовики вночі хаотично обстрілювали українських військових вздовж лінії розмежування.