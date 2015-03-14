Бойовики вночі хаотично обстрілювали українських військових вздовж лінії розмежування - штаб АТО

Ніч з 13 на 14 березня в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З 20.00 вечора до 6 ранку противник хаотично із стрілецької зброї та автоматичних гранатометів 6 разів вів вогонь по позиціях наших військ вздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними, до подібних обстрілів вдаються нікому не підконтрольні бандформування, які намагаються спровокувати сили АТО на вогневе протистояння.

"Так, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї злочинці тричі обстріляли селище Опитне, з автоматичних гранатометів - селище Піски. Крім того, з 22.05 до 22.30 бойовики завдали ударів з артилерії по деяких районах міста Авдіївка, де взагалі немає позицій сил АТО", - заявляють у штабі.

Зазначається, що з 20.00 до опівночі бойовики 4 рази порушили режим тиші, ще 2 обстріли зафіксовані з опівночі до 6 ранку.