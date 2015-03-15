Бойовики вранці обстріляли з мінометів позиції полку "Азов" біля Широкиного

Сьогодні о 06.15 бойовики обстріляли з мінометів позиції штурмового полку Нацгвардіі "Азов" в районі населеного пункту Широкине поблизу Маріуполя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка.

«Наші бійці відкрили вогонь у відповідь на погашення вогневих точок противника. Серед українських воїнів втрат нема», - поінформував Шкіряк.

Також, за його словами, в порушення Мінських угод бойовики продовжують сконцентровувати важку техніку, танки, бронемашини, РСЗВ, установки ствольної артилерії та САУ на південному напрямку, зокрема під Новоазовськом, Саханкою та прилеглих населених пунктах.

Читайте такожБойовики зменшили активність обстрілів і посилили розвідку біля МаріуполяЯк констатував Шкіряк, кількість бойовиків збільшується щодня.

«Сили АТО міцно утримують всі свої позиції і готові в будь-який час дати жорстку відсіч агресору. Роботи з укріплення лінії оборони Маріуполя фортифікаційними спорудами не припиняються і тривають постійно, - запевнив Шкіряк.