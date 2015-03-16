На Донеччині виявили дві схованки бойовиків із російською зброєю (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У Волновасі на полишеному бойовиками блокпосту виявлено схованку, у якій зберігався малогабаритний вогнемет МРО-А, який виробляється і є на озброєнні з 2004 року лише у збройних силах РФ і не постачався офіційним шляхом до України. Також вилучено 6 ручних протитанкових гранатометів, 8 гранат різної модифікації та шеврони підрозділів військової розвідки ЗС РФ.

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Іншу схованку було виявлено у населеному пункті Рибинське. Її бойовики облаштували за 100 метрів від зупинки потягів. Там вилучено малогабаритний реактивний вогнемет і 3 гранати РГД-4.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала 2 групи терористів, що причетні до вибухів в Одесі.