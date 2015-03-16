СБУ затримала 2 групи терористів, що причетні до вибухів в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Наразі затримано 5 громадян, які обгрунтовано підозрюються в організації та вчиненні терактів, виготовленні саморобних вибухових пристроїв. Зараз тривають заходи із затримання решти членів груп», - сказав він.

За словами Лубківського, серед затриманих - житель Одеси 1985 року народження, який дезертирував з лав української армії і може бути причетним щонайменше до трьох терактів в Одесі.

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У схованках вилучено пістолети, карабін СКС, більше 20 гранат Ф-1 та РГД-5, 16 РПГД-22,16 тис. набоїв до різної зброї, 34 запали.

Як зазначив Лубківський, використані зловмисниками в місці терактів вибухові пристрої є ідентичними. Встановлено, що до їхнього виготовлення причетний затриманий житель Миколаївщини, 1993 року народження. Під час обшуку в нього вилучено підготовлений для чергового злочину вибуховий пристрій потужністю 3,5 кг у тротиловому еквіваленті. За даними слідства, цей пристрій планувалось використати для підриву ще одного волонтерського центру в Одесі.

Як сказав Лубківський, такий самий вибуховий пристрій було виявлено ще в одного поплічника однієї із банд, 1986 року народження. За висновками експертів, вибухівка ідентична тій, яка була використана зловмисниками 27 грудня минулого року, внаслідок чого загинув працівник комунальних служб, а також 3 лютого при підриві офісу однієї із політичних сил.

За словами радника голови СБУ, під час інтенсивних оперативних заходів, діючи на попередження, спецслужба затримала із значним арсеналом зброї члена радикальної організації, яка входить до сфери впливу так званого “православного казачества”.

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Встановлено, що у послужному списку одесита - найманство у збройних конфліктах на території інших держав. Крім того, затриманий входить до групи, яка вчиняло підриви фінансових установ в Одесі. При обшуку помешкання зловмисника знайдено та вилучено боєприпаси, холодну зброю, проросійські агітаційні матеріали.

Крім того, законсервовану схованку з боєприпасами та елементами саморобних вибухових пристроїв виявлено в орендованому гаражі активного учасника одеського Антимайдану, який був завербований терористами “ДНР” і став бойовиком одного з незаконних воєнізованих формувань на Донеччині.