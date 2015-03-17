Бойовики продовжують обстріли сил АТО на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках

За минулу добу російсько-терористичні війська вели обстріл позицій українських військ на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Найбільша активність терористів зафіксована в районі н. п. Авдіївка, Старогнатовка, Піски, Широкіно. В районі н. п. Майорський супротивник у складі кількох груп атакував позиції українських військ відразу з декількох напрямів. Вогнем українські війська зуміли зупинити атаку супротивника, останній був змушений відійти на вихідний рубіж", - йдеться в повідомленні.