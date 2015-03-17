РФ продовжує перекидати озброєння бойовикам: до Іловайська прибули 6 вагонів та 12 критих платформ

За минулу добу відзначені чергові поставки матеріально-технічних ресурсів з території РФ, велика частина була доставлена «північним маршрутом» автотранспортом, а також залізницею.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Всього на станції Іловайськ зафіксовано прибуття 6 вагонів і 12 критих платформ: імовірно, з РСЗВ і командно-штабними машинами. Зафіксовано переміщення через Луганськ і Краснодон близько 40 транспортних одиниць у складі конвоїв постачання, а також 12 одиниць бойової техніки (в основному ББМ)", - йдеться в повідомленні.

Характерною особливістю стала наявність у складі конвоїв, що йдуть з Росії, значної кількості спеціальної техніки - транспортно-заряджаючих машин, паливозаправників, інженерної техніки та устаткування. Постачання матеріально-технічних ресурсів протягом останніх днів стосувалися, в першу чергу, Луганського напрямку та Артемівсько-Донецької ділянки.