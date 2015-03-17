У Макіївці бойовики проводять "спецоперацію" з використанням танків та снайперів - ЗМІ
У Макіївці в центрі міста бойовики проводять "спецоперацію" з використанням танків та снайперів.
За однією з версій, у районі 28-мої лінії (вул. Горького) танки перекрили дорогу, багато військових із різними видами зброї, снайперів, повідомляє Українська правда із посиланням на місцевих мешканців, які пишуть про це у соціальних мережах і викладають фото та відео.
#Макеевка. Сегодня, 17 марта. В центре города снайпера, пулеметчики, танки https://t.co/585loJkkgnpic.twitter.com/151wxQUjnH
— Оккупанты - домой! (@Serzzze) March 17, 2015
Однак поки що остаточно не відомо, що сталося.
Ще одна версія подій, яку називає видання - проведення у місті навчань бойовиків.
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Повідомляється також про можливе захоплення комендатури бойовиками угруповання "Сомалі", та затримання ними коменданта на прізвисько "Мутний".
З боку бойовиків пояснення поки що ніхто не дав.
Раніше УНІАН повідомляв про те, що опубліковане відео колони російських САУ в Макіївці.