У Макіївці бойовики проводять "спецоперацію" з використанням танків та снайперів - ЗМІ

За однією з версій, у районі 28-мої лінії (вул. Горького) танки перекрили дорогу, багато військових із різними видами зброї, снайперів, повідомляє Українська правда із посиланням на місцевих мешканців, які пишуть про це у соціальних мережах і викладають фото та відео.

Однак поки що остаточно не відомо, що сталося.

Ще одна версія подій, яку називає видання - проведення у місті навчань бойовиків.

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Повідомляється також про можливе захоплення комендатури бойовиками угруповання "Сомалі", та затримання ними коменданта на прізвисько "Мутний".

З боку бойовиків пояснення поки що ніхто не дав.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що опубліковане відео колони російських САУ в Макіївці.